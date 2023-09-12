Казанские трамваи сходят с маршрутов из-за повреждений контактной сети

В Казани власти объяснили постоянные поломки городских трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«К сожалению, сбой в работе электрического транспорта может произойти по причинам скопления автотранспорта на трамвайных путях, отключении электроэнергии, повреждения контактной сети или путевого хозяйства, технической неисправности вагона», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что пассажиры могут потребовать возврат средств за проезд в случае прерывания поездки по вине перевозчика.