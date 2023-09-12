Уральцев попросили не посещать часть Шарташского парка из-за строительных работ

Екатеринбуржцев попросили отказаться от посещения части Шарташского лесопарка из-за работ по благоустройству, рассказал директор парка Сергей Бондарев. Речь идет про западный и юго-восточный берег Шарташа.

«Уважаемые посетители парка! Уже на этой неделе начнется реализация проекта по благоустройству территории вокруг Универсальной площадки. В рамках проекта будут сделаны дорожки, посажен газон и высажены деревья. Пожалуйста, просим Вас в ближайший месяц отказаться от посещения данной локации, так как будут идти строительные работы»,— написал Сергей Бондарев в своем Telegram-канале.

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