«Авито»: интерес к новым грузовикам из КНР в Челябинской области вырос в 33 раза

В январе-июне на «Авито» в Челябинской области объявления о продаже новых китайских грузовых автомобилей просматривали в 33 раза чаще, чем в том же периоде прошлого года. Интерес к подержанным моделям увеличился на 88,3%. Об этом сообщают эксперты «Авито Спецтехника».

В первом полугодии предложение новых китайских грузовиков на «Авито» в регионе выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость единицы спецтехники составила 9,1 млн руб.

Самым популярным брендом среди новых китайских грузовиков в регионе стал Howo, на долю которого пришлось 29,9% от общего спроса в сегменте. Вторую и третью строчки соответственно заняли Sitrak и Iveco-Hongyan. В топ-5 также вошли Shacman (Shaanxi) и FAW.

Средняя цена китайского грузовика с пробегом в Челябинской области в январе-июне составила 8,25 млн руб.

«Предложение о продаже таких моделей выросло в первом полугодии 2023 года на 123,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым востребованным брендом стал Shacman, на долю которого пришлось 44,5% от общего спроса на китайские грузовики с наработкой»,— отмечают в «Авито».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте