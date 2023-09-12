Житель Сочи осужден за мошенничество при продаже ски-пассов

Адлерский районный суд города Сочи признал безработного Евгения Павловского виновным в мошенничестве со средствами отдыхающих, которым злоумышленник обещал продать со скидкой единые сезонные билеты на канатные дороги в поселке Красная Поляна (ски-пассы). Приговор опубликован в картотеке суда. Потерпевшими признаны 12 человек, ущерб составил около 500 тыс. руб.

Как следует из приговора, в декабре 2021 года Евгений Павловский разместил в различных группах в социальных сетях объявления о продаже единых сезонных билетов на пользование трассами и подъемниками курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». Стоимость единого билета в кассах горнолыжных курортов составляла в тот момент 57,8 тыс. руб. Злоумышленник предлагал гостям курортов приобрести у него ски-пасс за 25-40 тыс. руб. Получив средства на банковскую карту, господин Павловский переставал выходить на связь.

В ходе следствия и суда Евгений Павловский признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар