«Росводоканал Краснодар» завершил реконструкцию сетей в пер. Гаражный

«Росводоканал Краснодар» завершил реконструкцию напорных сетей канализации от пер. Гаражный, 12 до ул. Российской. Специалисты проложили свыше 60 метров новых труб диаметром 450 миллиметров. Глубина залегания трубопровода — свыше 2 метров. Работы проводились в рамках реализации инвестиционной программы.

Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

Взамен изношенных сетей специалисты проложили пластиковый трубопровод с высокими технологическим характеристиками. Срок эксплуатации новых труб — не менее 50 лет. Работы проводились методом горизонтально направленного бурения, что позволило минимизировать ущерб для городского ландшафта.

«Сейчас специалисты выполняют мероприятия по переврезке напорного трубопровода в существующую сеть, после чего будет выполнено строительство камер»,— рассказали в пресс-службе Водоканала.

Движение транспорта по пер. Гаражному от ул. Российской до ул. 1-го Мая полностью восстановлено.

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