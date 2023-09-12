В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками

В рамках проекта благоустройства территории МО «Гавань» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга там разместили специальные камеры видеонаблюдения за детской и спортивной площадками.

Как сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на вице-губернатора Станислава Казарина, камеры передают изображение в государственную информационную систему АПК «Безопасный город». Доступом к системе обладают правоохранительные органы, органы муниципалитета и исполнительной власти в рамках своих полномочий.

В Смольном уточнили, что в настоящий момент проект находится в стадии пилота, проводится тестирование оборудования. На территории площадок и аллеи между ними размещено 6 многофункциональных городских видеокамер. В городской администрации надеются, что успешное завершение пилотного проекта даст возможность применить комплексный подход по обеспечению безопасности к детским и спортивным площадкам и в других районах Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга намеревались увеличить количество видеокамер на улицах по программе «Безопасный город» до 120 тысяч.

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