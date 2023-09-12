В суд поступило дело бывшей начальницы энгельсской полиции

Прокурор Энгельса Саратовской области Дмитрий Журавлев утвердил обвинительное заключение по делу о фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) в отношении экс-начальницы группы дознания второго отделения городской полиции, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемая подделала протокол допроса свидетеля по уголовному делу. Дело на правоохранительницу завели по материалам прокурорской проверки.

С утвержденным обвинительным заключением материалы расследования передали в Энгельсский районный суд.

Дарья Васенина

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