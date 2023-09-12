Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о сентябрьской программе кинотеатра Fondazione Prada.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Fondazione Prada Фото: Пресс-служба Fondazione Prada

Те, кто часто слушает «Стиль», думаю, заметили, что я очень люблю фонд Prada и его проекты. Они и правда интересные. С началом осени кинотеатр Fondazione Cinema Godard возобновил «исследование настоящего и прошлого киноискусства как открытый и постоянно идущий фестиваль».

В наибольший восторг меня приводит суперзвездный состав режиссеров. Это Уэс Андерсон, Вернер Херцог и Ребекка Злотовски. Они участвуют в трех дискуссиях, посвященных открытию нового киносезона, куратором которого выступил Паоло Моретти. А 23 сентября в Fondazione откроется выставка Wes Anderson — Asteroid City: Exhibition. Приурочена она, как понятно из названия, к премьере нового фильма Андерсона «Город Астероидов».

Вот как проект прокомментировала Миучча Прада: «Кинотеатр — это лаборатория новых идей и пространство для культурного образования. По этой причине мы решили назвать наш кинотеатр в честь Жан-Люка Годара. Экспериментальная и визионерская сила его работ является постоянным источником вдохновения для укрепления стремления нашего фонда распространять кинематографический и визуальный языки и исследовать новые формы повествования, создавая место, где люди могут понять мир и свою жизнь».