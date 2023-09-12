Экс-главе Целинного округа предъявили обвинение во взятках

Следственные органы предъявили обвинение в трех эпизодах получения взяток (ч. 4 ст. 290 УК РФ) бывшему главе администрации Целинного округа Александру Сытову. Об этом сообщают в управлении СК России по Курганской области.

По версии следствия, в 2022 году глава администрации округа получал от представителей коммерческих компаний взятки за заключение договоров подряда на проведение различных работ на территории возглавляемого им муниципалитета и их последующую своевременную оплату. Так, он получил от заинтересованного лица средства за содействие в заключении контракта на строительство спортзала сельской школы без проведения аукциона и его скорейшую оплату.

Сейчас Александр Сытов проверяется на причастность к совершению иных коррупционных эпизодов.

«В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу»,— уточняют в региональном управлении СКР.

Александр Сытов возглавил Целинный округ в 2020 году, когда муниципалитет был еще в статусе района. В феврале этого года он покинул пост.

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