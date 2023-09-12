В октябре в Удмуртии изменится порядок получения статуса многодетной семьи

В Удмуртии многодетные и малообеспеченные семьи смогут подтвердить свой статус выпиской из реестра, который создается министерство социальной политики региона. Заявление можно будет подать через Госуслуги или МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства. Изменения вступают в силу с октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что удостоверения многодетной семьи, которые выдали до 1 октября, действуют до указанного в удостоверении срока. При этом вне зависимости от способа подачи на Госуслуги придет электронная выписка со сведениями об установлении статуса, а в бумажном виде документ можно получить при желании через МФЦ.