Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В октябре в Удмуртии изменится порядок получения статуса многодетной семьи

В Удмуртии многодетные и малообеспеченные семьи смогут подтвердить свой статус выпиской из реестра, который создается министерство социальной политики региона. Заявление можно будет подать через Госуслуги или МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства. Изменения вступают в силу с октября.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что удостоверения многодетной семьи, которые выдали до 1 октября, действуют до указанного в удостоверении срока. При этом вне зависимости от способа подачи на Госуслуги придет электронная выписка со сведениями об установлении статуса, а в бумажном виде документ можно получить при желании через МФЦ.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...