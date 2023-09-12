Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о судьбе брата Николая II, которому прочили блестящее будущее.

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Окрестности Санкт-Петербурга сегодня, Царское Село. Здесь в 1871 году родился младший брат Николая II, великий князь Георгий Александрович.

Братья были очень дружны. Николай часто записывал шутки Георгия и потом перечитывал их, задыхаясь от хохота. Остроумный, высокий, красивый младший брат был любимчиком матери, но воспитывался, как и остальные, в спартанских условиях: армейская кровать, подъем в 6 утра, холодная ванна и каша с черным хлебом на завтрак.

Георгию прочили блестящую карьеру на флоте до тех пор, пока не обнаружили у него первых симптомов туберкулеза. Его пришлось даже вернуть домой из большого морского путешествия на крейсере «Память Азова», которое они совершали вместе с Николаем.

На полпути к Бомбею у него начался приступ, и по возвращении его поселили на Кавказе, в селе Абастумани, где спешно возвели дворец. Может там, в горах, где тишина, покой, и чистый воздух, дела бы и пошли на поправку… Может, если бы не постоянные гости.

Первой приехала, конечно, матушка Мария Федоровна, а за ней потянулся и двор. Пикники с горячительным, шумные вечеринки, вездесущие интриги, театр... Все это, понятно, не способствовало выздоровлению, к тому же Георгий влюбился.

Предметом его обожания стала молодая замужняя актриса Ольга Бебутова. Она, в свою очередь, даже пылкие сценические монологи адресовала ему. В общем, страсть была взаимной.

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Неизвестно, чем бы все кончилось, но венценосные родственники решили немедленно это позорное дело прекратить. Георгия отправили в Польшу на какую-то якобы важную царскую охоту. Там шли проливные дожди, и князю стало совсем плохо.

Вернувшись в Абастумани, Бебутову он не обнаружил — ее срочно отослали в Питер, руководить аж целым театром. Георгий не находил себе места, он то плакал, то сжимал кулаки. «Господи,— шептал он, — Как же я вас всех ненавижу!».

Бебутова, конечно, была лучиком света в его кавказском заточении. 28 июня 1899 года великий князь Георгий Александрович катался по горной дороге на велосипеде с моторчиком. Неожиданно горлом у него пошла кровь, он упал на землю и через несколько минут умер. Ему было 28 лет.