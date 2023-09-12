В Ставрополе 16 сентября пройдет фестиваль флористики

В столице Ставрополья в день празднования 246-летия города 16 сентября пройдет первый региональный фестиваль флористики, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Все фотозоны будут доступны для посетителей и съемки. В рамках фестиваля садовые центры, объединения флористов и отдельные мастера представят свои композиции на тему «Родное Ставрополье». Планируется, что на площади будут созданы более десятка фотозон из цветов, трав, плодов и ветвей. Центральной композицией станет флаг региона, созданный из живых цветов.

Мероприятие начнется на Александровской площади в 11:00.

Анастасия Назарова