Жителя Ижевска обвиняют в нападении на полицейских с ножом и тростью

В столице Удмуртии 42-летнего мужчину обвиняют в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В частности, жертвами преступления стали полицейские, а причиной — проверка на причастность к краже, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, 4 сентября полицейские отправились к месту жительства мужчины, которого подозревали в совершении краж. Здесь должна была пройти проверка на его причастность к преступления, однако вместо этого задержанный ударил сотрудника полиции тростью. После этого он замахнулся ножом и высказал угрозу убийством в адрес полицейских, а затем попытался скрыться в подъезде ближайшего дома. Здесь его вновь задержали.

Обвиняемого заключили под стражу.