Старинные шлюзы в Шлиссельбурге передали в собственность Ленобласти

Старинные шлюзы на Староладожском канале в Шлиссельбурге перешли в собственность правительства Ленинградской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Шлюзы, которые являются памятником инженерного искусства XVIII-XIX веков, признаны объектом культурного наследия регионального значения. Раньше они находились в муниципальной собственности. Их передача на областной уровень позволит правительству Ленобласти профинансировать изыскательные, проектные и реставрационные работы. Стоимость работ оценивается в 241 млн руб.

Планы по ремонту инженерных сооружений на Староладожском канале обсуждались правительством в начале 2023 года. Программу реставрации подготовили в преддверии 700-летия города, в нее вошли несколько объектов из Шлиссельбурга. Предполагается, что будет проведен ремонт металлических и гидротехнических элементов шлюзов, каменных блоков. Шлюзы также очистят от мха и грязи.

Староладожский канал начинается около Благовещенского собора и проходит через весь Шлиссельбург. Канал выкопали по указанию императора Петра I, шлюзы появились позднее и позволили контролировать уровень воды в канале, по которому корабли обходили Ладожское озеро в шторм.

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