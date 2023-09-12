Exeed представит арт-кар на выставке Cosmoscow

Марка Exeed выступит официальным автомобильным партнером международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и представит на выставке арт-кар на базе кроссовера RX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

Российский аудиовизуальный художник Евгений Зор и команда студии «Светоформа» превратят бренд-зону Exeed в арт-объект и подготовят трехминутное шоу на стыке технологий и изобразительного искусства специально для Cosmoscow.

В качестве арт-объекта будет задействован новый кроссовер Exeed RX. Дизайн арт-кара, созданного специально для Cosmoscow, будет разработан искусственным интеллектом, чтобы подчеркнуть линии и формы автомобиля.

Напомним, премьера Exeed RX в России состоялась летом 2023 года. Первая партия кроссовера в 500 экземпляров в топовой комплектации была распродана сразу после дебюта модели.