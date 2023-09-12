Краевому фонду понадобился дубликат исполнительного листа на 36 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края решил продлить благотворительному фонду «Содействие — XXI век» срок для устранения недостатков, допущенных при подаче искового заявления к главе фермерского хозяйства Владимиру Жбанову до 2 октября. Об этом свидетельствует документ судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным судебного дела, фонд не представил доказательства направления заявления в адрес господина Жбанова. В заявлении истец ссылается, что в ходе исполнительного производства на основании решения по делу судебным приставом-исполнителем произведена замена должника с ГКФ Жбанова В. А. на СПК «Славное». В обоснование замены стороны истцом представлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении СПК «Славное». В свою очередь, доказательств процессуальной замены стороны в рамках исполнительного производства в дело не представлено.

Узнать информацию о том, где находится предыдущий исполнительный лист, не удалось. Директор фонда Наталья Мельник на звонки «Ъ-Прикамье» не ответила.

В 2018 году фонд «Содействие — XXI век» подал иск к главе фермерского хозяйства о взыскании денежных средств в размере 36 млн руб. Эти деньги господин Жбанов брал на реконструкцию своего хозяйства в Ножовке, но так и не вернул. Арбитражный суд удовлетворил заявление фонда.

Фонд «Содействие — XXI век» был создан в 2010 году. На счетах структуры аккумулировались добровольные поступления от крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона. Из средств фонда по решению региональных властей финансировались различные социокультурные и инфраструктурные проекты.