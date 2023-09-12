Жителя Апшеронска осудили за ложное сообщение о подготовке теракта в кафе

Апшеронский районный суд признал виновным Виктора Ларионова за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в кафе «Астория». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мужчина проведет три года в колонии строгого режима.

Виктор Ларионов признал, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 6 августа 2022 года в 21:20 позвонил на номер экстренной службы и сообщил о готовящемся взрыве в кафе. После этого он вынул из телефона сим-карту и выкинул ее.

Оперативники проверили поступившую информацию, но взрывных устройств или взрывчатых веществ в указанном кафе не обнаружили. На следующее утро правонарушителя задержали по месту проживания. Его осудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

Георгий Ефименко

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