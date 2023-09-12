Okkam до конца года объединит агентства iProspect и People & Screens

Рекламная группа Okkam до конца года планирует создать объединенную структуру OOM, в нее войдут агентства iProspect и People & Screens, рассказали «Ъ» в компании. Руководителем OOM станет гендиректор iProspect Андрей Крисюк. Уточняется, что ближайшим аналогом является американское агентство Merkle.

«Суть в том, чтобы отвечать за бизнес клиента в предельно конкретных метриках (выручка, число заказов, EBITDA, LTV), базируясь на знаниях, доступных о конкретном пользователе, и работая со всеми медиа»,— подчеркнули в Okkam.

Юлия Юрасова