«Метафракс» произвел рекордное количество формиата натрия

В августе компания «Метафракс Кемикалс» произвела 1438 тонн формиата натрия. Это рекордная месячная выработка продукта за всю историю предприятия. Полученный результат более чем на треть выше среднего показателя выпуска продукта в первом полугодии.

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«Метафракс» выпускает формиат натрия с 1997 года. Это побочный продукт производства пентаэритрита, который губахинские химики научились выделять из производственных отходов, очищать и отправлять потребителям.

Сегодня на производстве пентаэритрита продолжается масштабная программа модернизации, в рамках которой в конце прошлого года была введена в эксплуатацию установка очистки вторичного маточного раствора.

– Те маточные растворы, в которых содержится и пентаэритрит, и формиат натрия, и дипентаэритрит, мы стали очищать от побочных примесей и возвращать в цикл на выделение. То, что раньше мы не могли выделять, сейчас выделяем. Несколько месяцев с момента пуска установки нам понадобились на доработку и отладку процессов, а сегодня уже видим результат – 1438 тонн формиата натрия в месяц, – рассказал начальник технологического бюро производственно-технического отдела «Метафракс Кемикалс» Дмитрий Будин.

И это не окончательные цифры, уверены специалисты отдела. В октябре в рамках остановочного ремонта на узле выделения формиата натрия планируются работы по техническому перевооружению вакуум-кристаллизационных установок, которые будут способствовать дальнейшему увеличению выработки продукта.

В целом же программа модернизации позволит увеличить мощности производства пентаэритрита до 27 тыс. тонн в год, повысить объемы выделяемых формиата натрия и дипентаэритрита, улучшить технико-экономические показатели и экологическую составляющую.

Формиат натрия – востребованный на рынке продукт. Его применяют во многих сферах, таких как строительство, химическая промышленность. Формиат натрия активно используют в процессе изготовления противогололедных материалов. Применяют как противоморозную добавку при производстве разнообразных строительных конструкций. Также он используется в кожевенной промышленности, в различных преддубильных операциях.

АО "Метафракс Кемикалс"