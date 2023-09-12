Экс-глава управления по вопросам миграции на Алтае получил срок за взятку

В Республики Алтай Майминский райсуд вынес приговор экс-начальнику управления по вопросам миграции МВД края за получение взятки более чем в 400 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

В августе и сентябре 2021 года обвиняемый получил от иностранных граждан две взятки в виде оказания услуг по монтажу его строящегося дома по заниженной стоимости. За это он выдал им вид на жительство и разрешение на временное проживание. Всего чиновник получил имущественную выгоду в 422 тыс. руб.

Суд назначил ему семь лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 1,3 млн руб. Также его лишили права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на четыре года. Чиновника признали виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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Александр Киселев