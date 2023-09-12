«Уральские авиалинии» закупят больше 40 отечественных самолетов

Компания «Уральские авиалинии» закупит более 40 отечественных самолетов МС-21 и построит для них ангар в Екатеринбурге, заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Мы сделали большую заявку на поставку самолетов российского производства МС-21 — свыше 40 самолетов. Это будет где-то 2028, 2030, 2032 годы. Мы будем эксплуатировать российские самолеты, они по характеристикам аналогичные самолету Airbus»,— заявил господин Скуратов журналистам на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Скуратов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Скуратов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он также рассказал, что сейчас отрабатываются варианты вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по выделению земельного участка для строительства еще одного ангарного комплекса. «Он (ангар) будет уже под МС-21. Мы готовы профинансировать, это большие финансовые затраты. Но мы понимаем, что деньги вложенные в землю — это безопасность полетов»,— добавил Сергей Скуратов.

Кроме того, авиакомпания получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus, которые есть в парке. По словам господина Скуратова на это понадобиться порядка $900 млн, но часть средств авиакомпания получил в кредит от государства, сроком на 15 лет.

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