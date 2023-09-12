Центр нанотехнологий в Томске за 1,2 млрд руб достроит компания из Новосибирска

Тендер на достройку инжинирингового центра в ОЭЗ «Томск» за 1,2 млрд руб. выиграла новосибирская компания ООО «Строительное управление РСТ», сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе ОЭЗ. Согласно порталу госзакупок, всего на участие в конкурсе были поданы две заявки.

Один из участников не был допущен, в результате чего торги не состоялись, а договор был заключен со второй компанией. Работы должны начаться с момента заключения договора, а закончиться через 27 месяцев. В настоящее время объект представляет собой недостроенное здание центра нанотехнологий.

Стоимость строительства лабораторного комплекса составляет 942 млн руб., административного здания 101 млн руб., надземного перехода– 11 млн руб. Строительство центра будет реализовано в два этапа: строительство лабораторного корпуса площадью около 6,9 тыс. кв. м и затем административного здания площадью 14,2 тыс. кв. м. Источником финансирования работ являются денежные средства полученные, в том числе, заказчиком в результате купли-продажи акций АО «ОЭЗ ТВТ «Томск».

На сегодняшний день офисные площади в ОЭЗ «Томск» заняты на 67%, лабораторные - на 91%.

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Лолита Белова