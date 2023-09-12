Аграрии Кубани приступили к уборке риса

Аграрии Краснодарского края приступили к уборке кубанского риса. В этом году культурой засеяли 109,5 тыс. га. Прогнозируется, что собранный урожай закроет потребность не только края, но и других субъектов страны, отметил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского кря Фото: пресс-служба администрации Краснодарского кря

«Всего выращиванием этой культуры занимаются порядка 100 хозяйств. Особенно радует, что используем семена только отечественной селекции»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В администрации Краснодарского края подчеркнули, что уборка риса началась в установленные сроки. Завершить ее планируют до 1 ноября.

На Краснодарский край приходится 70% производства риса в РФ. Наибольшие площади — в Красноармейском, Славянском, Калининском районах.

Татьяна Ручкина

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