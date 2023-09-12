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СКА оспорит штраф, наложенный по итогам игры с нижегородским «Торпедо»

Петербургский СКА оспорит решение спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ), который наложил штраф на главного тренера хоккейного клуба Романа Ротенберга по итогам игры с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Матч прошел 6 сентября в Нижнем Новгороде и закончился победой «Торпедо» со счетом 4:3. По итогам игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у каждой из команд после обоюдных удалений на площадке должно было оставаться по четыре игрока. У нижегородской команды их вышло пять, и все хоккеисты оставались на льду вплоть до удаления нападающего Николая Коваленко. Роман Ротенберг пожаловался, что «даже в детском хоккее такого не видел», и получил штраф 300 тыс. руб. Дисциплинарный комитет посчитал его слова критикой действий арбитров.

Теперь юристы СКА ходят доказать, что тренер не критиковал судей, а описал их очевидную ошибку. «Мы считаем, что обсуждения судейства допущено не было. Главный тренер обозначил объективную ситуацию, которая сложилась на площадке. В связи с этим привлечение клуба к ответственности по дисциплинарному регламенту необоснованно. Судейский экспертный комитет КХЛ признал методическую ошибку после обращения клуба по этому вопросу»,— отметила директор СКА по правовым вопросам Марина Тур.

Андрей Репин

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