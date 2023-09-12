Второй батальон имени Салавата Юлаева отправился на слаживание

Сегодня 40 бойцов второго батальона имени Салавата Юлаева отправились из Уфы на боевое слаживание, сообщает «Башинформ» со ссылкой на советника главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии России, инициатора создания подразделения Артура Юмагужина. Он отметил, что подготовка бойцов продлится полтора месяца. По словам господина Юмагужина, 70% добровольцев являются сотрудниками силовых структур на пенсии, «прошедшие горячие точки — Афганистан, Сирию, Кавказ и собственно СВО».

На данный момент более 3 тыс. добровольцев подали заявки во второй батальон имени Салавата Юлаева, однако из-за большого количества желающих эта работа пока продолжается.

«Нам другие субъекты завидуют. А все потому, что указ Радия Хабирова работает на 100%. Его действие на себе ощутили бойцы первого батальона Салавата Юлаева. Ребята пользуются льготами, получают все до копейки, отпуска дают, питание хорошее, обеспечение есть. Семьи бойцов поддерживают главы муниципалитетов. Причем не надо звонить и просить о помощи. Все уже на контроле. Это система. Нам остается только спокойно, смело и храбро защищать родину. Поэтому у нас хотят служить мужчины из других регионов России», приводит издание слова Артура Юмагужина.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Юмагужин заявил о начале формирования второго батальона имени Салавата Юлаева в середине августа. Как и первый, он будет действовать в структуре войск Национальной гвардии. Возраст добровольцев повысили до 55 лет, при условии, что они будут в хорошей физической форме.

Майя Иванова

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