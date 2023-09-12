Встречу с основателем уральского бренда одежды продали за 1,5 млн рублей

Личную консультацию с сооснователем уральского бренда одежды и обуви 12 storeez Иваном Хохловым продали за 1,5 млн руб. Аукцион проходил на площадке Meet For Charity, организующей платные встречи с известными людьми.

Как указано на сайте, за эти деньги бизнесмен поделится своим опытом, проконсультирует по вопросам развития и проведет экскурсию по офису компании в Москве. Как днем 11 сентября сообщал портал E1.ru, заявилось 12 желающих получить личную консультацию Ивана Хохлова. Аукцион завершился в 15:15 того же дня.

«Человек, купивший встречу на аукционе, всегда намного больше вовлечен и тщательнее готовится к встрече, нежели человек, которому встреча досталась бесплатно. Так устроен наш мозг: мы больше ценим то, за что заплатили. А то, за что заплатили большие деньги, ценим еще больше»,— рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Иван Хохлов.

Также по словам господина Хохлова, деньги с аукциона пойдут в грантовый фонд школы управления «Сколково». Он отметил, что следующие торги за личную консультацию будут в декабре.

Марка женской и мужской одежды 12 storeez была основана в Екатеринбурге в 2014 году Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. В данный момент 46 магазинов бренда представлены в 19 городах России, компания имеет два офиса в Екатеринбурге и Москве. Также два магазина бренда работают в Дубае. По данным картотеки, в 2022 году выручка компании составила 7,3 млрд руб., а прибыль — 29,2 млн руб. Самая большая доля в бизнесе — 33,3% принадлежит Ивану Хохлову.

Полина Хабарова

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