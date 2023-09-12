Пассажирка рейса Пермь — Стамбул пыталась вывезти незадекларированную икону

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Большое Савино обнаружили в багаже пассажирки икону с изображением Богородицы. Женщина, вылетавшая из Перми в Стамбул, проходила по «зеленому коридору» и таможенную декларацию не подавала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермской таможни Фото: пресс-служба Пермской таможни

«Согласно полученному заключению, представленная на экспертизу икона является предметом отправления религиозных культов, созданным более 50 лет назад. Данный предмет относится к категории культурных ценностей и подлежит таможенному декларированию при вывозе с таможенной территории ЕАЭС»,— сообщил начальник таможенного поста Дмитрий Шумков.

По факту произошедшего возбуждено два административных дела.