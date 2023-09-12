Лидерами по росту цен в августе стали сосиски, фотоаппараты и услуги такси

В августе 2023 года цены в Пермском крае выросли по сравнению с июлем на 0,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Цены на продукты питания увеличились в среднем на 0,1%, но динамика цен по отдельным товарам и товарным группам была различной. Лидерами по росту цен стали сосиски и сардельки (+13,6%), свинина (+ 9,4%) и окорочка куриные (+6,2%). Цены на фрукты (сухофрукты, груши, яблоки, виноград) и орехи снизились на 0,5-15%, за исключением бананов, лимонов и апельсинов, которые стали дороже по сравнению с июлем на 2,8-27,5%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в августе в среднем на 1,2%. Лидерами стали фотоаппараты (+5,7%), часы (+5,6%) и ювелирные изделия (+2,7%). Стоимость легковых автомобилей поднялась на 2,0%. Вновь подорожало моторное топливо (+1,8% за месяц, +6,6% с начала года), более всего в августе увеличилась стоимость бензина марки АИ-98 и выше (+3,2%) и дизельного топлива (+3,1%).

В августе произошло снижение стоимости услуг – на 0,6%. Подешевели авиаперелетов (-23,9%), проезд в поездах дальнего следования (-16,7%), экскурсионные услуги (-9,2%), услуги зарубежного туризма (-4,1%) и санаторно-оздоровительных услуги (-2,2%). При этом выросли цены на такси (+9,4%), услуги банков (+7,6%), абонентская плата за доступ в интернет (+2,3%).