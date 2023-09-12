Житель Чистополя обвиняется в попытке убийства 19-летней бывшей подруги

В Чистополе 25-летнему молодому человеку предъявили обвинение в попытке убийства 19-летней бывшей подруги. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе этого года на улице Ленина. Мужчина, как считает следствие, напал на свою бывшую подругу, поскольку она отказалась от продолжения отношений. Он нанес ей ножом раны щеки и шеи, очевидцы смогли остановить обвиняемого, распылив в него перцовый баллон, после чего тот скрылся с места ЧП, утверждают в СКР.

11 сентября его задержали в Набережных Челнах. В ближайшее время его могут отправить под арест.

По данным ведомства, мужчину уже ранее судили за покушение на убийство другой своей подруги.

"Ъ-Казань"