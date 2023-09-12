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В СВО погиб 22-летний военнослужащий из Ярославской области

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Ярославской области 22-летний Кирилл Зуев. Мужчина проходил службу по контракту. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Молодой человек служил командиром парашютно-десантного отделения. У него остались мать и отец. Сегодня с военнослужащим прощаются на кладбище в Некрасовском районе.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— говорится в сообщении правительства.

Алла Чижова

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