На Кубани за неделю выявили более 190 случаев COVID

В Краснодарском крае с 4 по 10 сентября зарегистрировали более 190 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили более 70 случаев, в Сочи — 17, в Тихорецком районе — 13, в Новороссийске — 10, в Курганинском районе — шесть. Еще по пять заболевших зарегистрировали в Гулькевичском, Северском и Динском районах, по четыре — в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Успенском, Усть-Лабинском и Апшеронском районах. По три случая зафиксировали в Армавире, Красноармейском, Крымском районах, по два — в Анапе, Выселковском, Ейском, Крыловском, Новокубанском, Новопокровском, Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском районах. Минимальное количество заболевших выявили в Кавказском, Каневском, Павловском, Славянском, Староминском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии на Кубани COVID подтвердили у 364 400 жителей. Из них с выздоровлением выписали 352 985 человек, скончались — 11 219 пациентов.

Татьяна Ручкина

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