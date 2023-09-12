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Коммерсантъ FM
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В Ярославской области горит мазут на территории производства

В Тутаевском районе Ярославской области на территории производственного предприятия ООО «Эковторресурс» загорелись семь емкостей с мазутом. Ликвидация открытого горения объявлена в 11:03 на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В региональном МЧС рассказали, что сообщение о возгорании емкостей с мазутом на территории бывшего предприятия «Тутаевская сельхозхимия» поступило на пульт дежурного в 9:20 сегодня, 12 сентября. На место сразу были направлены 42 человека личного состава и 14 единиц техники. Также на пожар выехала и. о. тутаевского межрайонного прокурора Светлана Семенова.

На настоящий момент сообщается, что в пожаре никто не пострадал. Прокуратура Ярославской области организовала проверку, в ходе которой оценит, как исполнялись требования законодательства о пожарной безопасности на территории действующего предприятия ООО «Эковторресурс».

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В региональном МЧС пояснили, что причины пожара на данный момент неизвестны.

Алла Чижова, Ярославль

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