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Еще один самолет вынужденно сел в казанском аэропорту из-за технической неисправности

Еще один самолет совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту в связи с технической неисправностью. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня в 5:15. В казанском аэропорту сел самолет авиакомпании Azur Air, который направлялся из Хургады в Нижний Новгород. Отмечается, что экипаж запросил ожидания по технической причине. Посадка была благополучной.

В данный момент инспекция Госавиации проводит проверку по факту ЧП. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в Казани вынужденно сел самолет, который вылетел в Сочи. Причина также связана с технической неисправностью.

"Ъ-Казань"

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