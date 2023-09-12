Еще один самолет вынужденно сел в казанском аэропорту из-за технической неисправности

Еще один самолет совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту в связи с технической неисправностью. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня в 5:15. В казанском аэропорту сел самолет авиакомпании Azur Air, который направлялся из Хургады в Нижний Новгород. Отмечается, что экипаж запросил ожидания по технической причине. Посадка была благополучной.

В данный момент инспекция Госавиации проводит проверку по факту ЧП. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в Казани вынужденно сел самолет, который вылетел в Сочи. Причина также связана с технической неисправностью.

"Ъ-Казань"