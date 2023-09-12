Ярославцы стали активнее страховать имущество и здоровье

В Ярославской области в первом полугодии количество договоров страхования, заключенных жителями, выросло почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Страховой полис

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За шесть месяцев ярославцы потратили на страхование более 3,2 млрд руб., купив более 415 тыс. страховок. Почти на 60% выросло количество приобретенных страховок от несчастных случаев и болезней, на 22% — договоров имущественного страхования. Почти на 7% увеличилось количество проданных полисов ДМС, на 5% — полисов ОСАГО. Эксперты объясняют рост восстановлением экономической активности, в первую очередь — ростом кредитования.

«Значительное расширение кредитования привело к росту страхования, связанного с жизнью и здоровьем заемщиков. Восстановление продаж автомобилей отечественных и китайских производителей повлияло на увеличение числа полисов автогражданской ответственности», – сказал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Страховые выплаты также выросли. За полгода жители региона получили в виде страховых возмещений более 2,2 млрд рублей, что на 15% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Антон Голицын