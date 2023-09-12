Правительство Петербурга выделило 25 млн руб. субсидий для двух авиакомпаний

Комитет по транспорту Санкт-Петербургу выделит из городского бюджета более 25 млн руб. в виду субсидий двум авиакомпаниям — «Икар» и «Северный ветер», сообщила пресс-служба комитета.

В ближайшее время с компаниями, которые прошли конкурсный отбор, заключат соглашения. Таким образом будут просубсидированы маршруты Петербург — Иваново, Петербург — Ярославль, Петербург — Магас.

В пресс-службе добавили, что в июне по результатам конкурсного отбора субсидии в размере 39,9 млн руб были предоставлены «Аэрофлоту» и компании «Азимут». В числе субсидируемых маршрутов попали: Петербург — Апатиты, Петербург — Грозный, Петербург — Калуга.

Компании субсидируются на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением городского правительства № 552 от 30.06.2014.

В 2022 году бюджетные субсидии в размере 140,4 млн рублей, получили: «Аэрофлот», «РусЛайн»,«Азимут» и «Ред Вингс».

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