В Салавате загорелась мазутная яма

Сегодня в Салавате на улице Молодогвардейцев произошел пожар, на место возгорания направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией объекта ООО «Битум» в неиспользуемой мазутной яме на площади 300 кв. м. Пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 31 человек и 12 единицы техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и семь единиц техники.

В настоящее время пожар локализован на площади 300 кв. м, тушение продолжается.

ООО «Битум» зарегистрировано в 1991 году в Салавате. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Принадлежит Дмитрию Донцову и Эдуарду Юшину. В 2022 году выручка составила 9,57 млрд руб., чистая прибыль — 377,4 млн руб.

Влада Шипилова

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