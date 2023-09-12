На Дону установлен максимальный размер оплаты проезда по платным дорогам

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о максимальном размере оплаты проезда по платным участкам дорог на территории региона. Документ опубликован на сайте правительства Ростовской области.

Согласно постановлению, стоимость проезда мотоциклов, легковых автомобилей и грузовиков высотой до 2,6 м будет составлять от 17 руб. за км по дороге и до 140 руб. за км — по отдельным искусственным дорожным сооружениям.

Проезд двухосных грузовых автомобилей и автобусов особо малого класса обойдется в 45 руб. за км по дорогам и 225 руб. за км — по отдельным искусственным дорожным сооружениям.

Стоимость проезда трехосных и четырехосных грузовых автомобилей, автобусов малого, большого класса и автопоездов с прицепом составит 67 руб. за км на дорогах и 335 руб. за км — на сооружениях.

Проезд грузовиков с пятью и шестью осями будет стоить 95 руб. за км для платных дорог и 475 руб. за км — для искусственных сооружений.

Анастасия Назарова