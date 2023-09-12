«Единая Россия» поддержит кандидатуру прежнего спикера заксобрания Кузбасса

По результатам второго этапа конференции кемеровского отделения партии «Единая Россия», проведенного во вторник, кандидатом на должность председателя законодательного собрания нового созыва, которого выдвинет фракция ЕР, был выбран действующий председатель регионального парламента Алексей Зеленин.

Он получил поддержку 85 участников конференции из 87, сообщили в пресс-службе отделения. Депутата регионального парламента Дарью Репину поддержали два голоса. Всего на голосование было поставлено две кандидатуры. Первая сессия заксобрания, на которой будут рассматривать вопрос об избрании председателя, намечена на 13 сентября.

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Игорь Лавренков, Кемерово