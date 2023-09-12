БСК направит 3,3 млрд рублей на дивиденды за 2022 год

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) по итогам 2022 годы выплатит 3,3 млрд руб. дивидендов. Соответствующее решение принято на годовом собрании акционеров компании. Размер выплаты на одну обыкновенную именную акцию составит 1 988 руб.

По итогам 2021 года БСК направила на дивиденды 8,5 млрд руб. Сумма выплаты на каждую акцию составила 5,1 тыс. руб.

БСК — один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, ранее входила в АО «Башкирская химия». С 2021 года 38% акций БСК принадлежат Башкирии, еще 11% — в доверительном управлении АО «Региональный фонд». В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление АО «Русский водород» 47% акций БСК, находящихся в федеральной собственности. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, процедура должна была завершиться до 8 августа.

Наталья Балыкова

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