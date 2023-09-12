Организатора нелегальных полетов на дельтаплане осудили в Нижегородской области

Кстовский городской суд признал нелегального авиаперевозчика виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), после жесткой посадки дельтаплана. Организатора полетов осудили на два года условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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Частный дельталет Aeros упал в лес около деревни Чаглава Кстовского района 14 августа 2022 года. Установлено, что жесткая посадка произошла из-за ошибок пилотирования, так как организатор полетов не прошел обучение.

Для возмещения ущерба пассажирке на собственность осужденного наложен арест. Суд постановил компенсировать пострадавшей более 860 тыс. руб. вреда.

Елена Ковалева