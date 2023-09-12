Саратовец после отказа в выдаче денег выкинул кота матери в окно

Саратовская полиция завела дело о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

57-летняя жительница Заводского района рассказала правоохранителям о том, что ее 28-летний сын около 4 часов утра 9 сентября требовал у нее 60 тыс. руб. В полиции уточнили, что мужчина является игроманом и злоупотребляет спиртным.

Получив отказ, саратовец схватил одного из шести питомцев матери и выкинул кота Пумбу с балкона. Хозяйка отвезла животное к ветеринару, но спасти его не удалось.

Ранее не судимого подозреваемого доставили в полицию. Мужчина признался, его поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дарья Васенина

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