«Авито Тех» представил собственное ПО для тестирования мобильных приложений

«Авито Тех» (входит в структуру компании «Авито») разработал и вывел на рынок собственное программное обеспечение (ПО) для автоматизированного тестирования мобильных приложений — тест-раннер Emcee («эм’си»). Об этом сообщили в пресс-службе компании. Инвестиции в софт составили порядка 13 млн руб.

На разработку платформы ушло около девяти месяцев. Изначально тест-раннер Emcee был создан для собственных нужд компании, чтобы ускорить процесс прохождения автотестов «Авито». Сейчас в тестовом режиме решение используют онлайн-кинотеатр «Иви», российский онлайн-сервис для организации путешествий Tutu.ru и международная финтех-компания Space307.

«Представьте, есть два магазина кормов для домашних питомцев. Оба развивают собственное приложение. И оба хотят регулярно добавлять в него новые функции. Первый магазин пошел по пути ручного тестирования, второй сразу твердо принял решение покрывать все автотестами… Когда приложения обоих обросли обширным функционалом, тестирование начало занимать значительное время. Количество ручных тестировщиков пришлось линейно увеличивать, время на тесты также сильно выросло. И это тупиковый путь. Плюс человеческий фактор — тестировщики могут уходить в отпуск и даже увольняться. Вторая компания перед каждым релизом прогоняет набор автотестов и уверена, что каждая функция ими покрыта и работает качественно»,— прокомментировал руководитель разработки кластера Mobile Авито Алексей Шпирко.

Директор по разработке платформы «Авито» Вадим Мадисон отметил, что технологическая стратегия компания — в первую очередь вкладываться в автоматизацию и платформенные решения. По его словам, на рынке есть большая потребность в средствах автоматизации и отсутствуют предложения от российских производителей.

Наталья Решетняк

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