Сроки сдачи школы №44 в Ростове сдвинулись из-за изменения ПСД

Подрядчик не успел вовремя завершить строительные работы в общеобразовательной школе № 44 в Ростове-на-Дону из-за корректировок проектно-сметной документации. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Власти города организовали встречу подрядчика с родительским активом школы. Представитель исполнителя пояснил, что на сроки проведения работ повлияла необходимость усиления металлическими обоймами простенков, колонн и дверных проемов, замена потерявших несущую способность кирпичных перегородок. Подрядчик принес родителям школьников свои извинения за срыв сроков.

Сейчас работы в образовательном учреждении подходят к завершению. Выполняется монтаж оборудования, благоустройство спортивных площадок, устройство фасада, отделочные работы на лестницах и первом этаже. Ведется мебелирование классов на 2,3 и 4 этажах школы.

Учащиеся сейчас посещают школы №18, 111 и 109.

«Строительная организация пообещала завершить все работы до конца сентября. В отношении подрядной организации начата претензионная работа за срыв сроков»,— сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова