Стадион «Нижний Новгород» приводят в порядок после драки футболистов и комиков

Ситуация с дракой и порчей газона, которая произошла на стадионе «Нижний Новгород» во время матча команд Медийной футбольной лиги 2Drots и ФК «10», не повлияет на предстоящие матчи. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном министерстве спорта.

В министерстве отметили, что специалисты уже готовят поле к домашней встрече с футбольным клубом «Спартак», которая состоится 19 сентября. Обслуживание газона ведется в штатном режиме, перенос матча не планируется.

По словам генерального директора ФК «Парин НН» Давида Мелик-Гусейнова, на предстоящий матч со «Спартаком» продано более 25% билетов от допустимой загрузки стадиона. Поле активно восстанавливается, вносятся удобрения, идет посев травы в тех местах, где оно пострадало больше всего — в центре поля, около ворот и на бровке.

«ФК "Пари НН" не против любого футбола, в который играют профессионально или любительски. Но мы за бережное и уважительное отношение к труду людей, которые поддерживают и развивают спортивную инфраструктуру»,— отметил господин Мелик-Гусейнов.

Матч между командами 2Drots и ФК «10» прошел на стадионе «Нижний Новгород» 10 сентября. После матча футболисты и болельщики обменялись в адрес друг друга неприличными жестами и выкриками, что привело к массовой драке на футбольном поле.

После случившегося гендиректор «Пари НН» сообщил, что футбольный газон сильно пострадал и у «бедного агронома» клуба есть всего девять дней на его восстановление. «Газона точка нет»,— резюмировал гендиректор клуба.

Любительский футбольный клуб 2Drots создан спортивными блогерами Евгением Бабенко и Никитой Панасюком. ФК «10» организован комиками Денисом Дороховым и Азаматом Мусагалиевым.

Андрей Репин