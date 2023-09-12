В этом году в Татарстане вдвое увеличилось число термических точек

В Татарстане в этом году более чем в два раза выросло количество термических точек. Их количество составляет 1,09 тыс. против 461 прошлогодних. Об этом в ходе брифинга в Кабмине заявил глава Минлесхоза региона Равиль Кузюров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как утверждает министр, пожароопасный сезон проходит в республике «достаточно непросто». Число случаев возгорания на территориях, которые граничат с лесным фондом также выросло: С 326 до 889.

«В этом году в Республике Татарстана достаточно непросто проходит пожароопасный сезон. В лесах была ранняя весна. На смену ей пришлось экстремально жаркое лето, в отдельные дни воздух прогревался до +35..+37 градусов и почти не было дождей»,— сказал господин Кузюров.

"Ъ-Казань"