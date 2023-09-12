Аренда однокомнатной квартиры в Челябинске за год подорожала на 39%

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в сентябре составляет 20,7 тыс. руб. По сравнению с августом она выросла на 10%, а к сентябрю прошлого года – на 39%, сообщает «Циан. Аналитика».

Среди миллионников по размеру арендной ставки на однокомнатную квартиру Челябинск занимает тринадцатое место. Ниже показатель только в Воронеже (20,2 тыс. руб.), Перми (19,6 тыс.) и Уфе (18,9 тыс.).

Ставка аренды двухкомнатной квартиры в Челябинске в сентябре снизилась на 4% по сравнению с августом и составила 27,9 тыс. руб. За год она поднялась на 14%.