Татарстану дали 96 млн рублей на сохранение лесов

В этом году Татарстану дали свыше 96 млн руб. на реализацию нацпроекта «Сохранение лесов». Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона заявил глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По его словам, средства выделили из бюджета РФ. Деньги потратили на проведение работ по лесовосстановлению, формированию запасов семян, лесных растений, приобретение лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования.
В частности, на лесовосстановление направили 94 млн руб., еще 1,3 млн руб. — на покупку техники.