Татарстану дали 96 млн рублей на сохранение лесов

В этом году Татарстану дали свыше 96 млн руб. на реализацию нацпроекта «Сохранение лесов». Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона заявил глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, средства выделили из бюджета РФ. Деньги потратили на проведение работ по лесовосстановлению, формированию запасов семян, лесных растений, приобретение лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования.

В частности, на лесовосстановление направили 94 млн руб., еще 1,3 млн руб. — на покупку техники.

"Ъ-Казань"