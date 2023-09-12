Орешкин раскритиковал передачу частных активов в регионах под управление чиновникам из Москвы

Когда речь идет об изъятии частных активов в случае обнаружения нарушений, государство в лице чиновников — «не очень хороший собственник», считает помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его словам, управление должно находиться «на местах», чтобы у руководства была правильная мотивация.

«Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное — не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит»,— пояснил господин Орешкин на ВЭФ (цитата по РБК).

Генпрокуратура, в частности, хочет конфисковать у структур Андрея Мельниченко акции крупной генерирующей компании «Сибэко». По версии ведомства, покупка этого актива в 2018 году у экс-министра Михаила Абызова за 32 млрд руб. была нарушением коррупционного законодательства. Юристы называют иск беспрецедентным, отмечая возможное истечение срока исковой давности.

Подробности — в материале «Ъ» «Конфискация энергетических масштабов».

Лаура Кеффер