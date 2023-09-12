В Ярославле откроют смотровую площадку на башне Вознесенских казарм

В Ярославле сегодня, 12 сентября, состоится открытие новой смотровой площадки на башне бывших Вознесенских казарм. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал правительства Ярославской области Фото: Телеграм-канал правительства Ярославской области

Директор АО «Вознесенский» Александр Плетешков на общегородском совещании в мэрии сегодня рассказал, что в 16:00 состоится открытие нового туристического объекта, проект называется «Башня со звездой». Вход в дни открытых дверей с 13 по 17 сентября будет бесплатный, но перед посещением необходимо зарегистрироваться.

«Посетить новую площадку бесплатно смогут группы до десяти человек. Формирование групп – каждый час с 12 до 18»,— говорится в сообщении правительства.

Башня была построена в начале 1950-х годах в ходе реконструкции бывших казарм для железнодорожного училища по проекту архитектора Н.Д. Панченко. Сейчас большую ее часть занимает «Городской телеканал».

Алла Чижова