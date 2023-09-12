Имущество обанкротившегося липецкого «УАЗ-Автотехцентр» выкупил его кредитор

Имущество обанкротившегося липецкого «УАЗ-Автотехцентр» через открытый аукцион выкупил один из его кредиторов — липецкое ООО «Спецмаш». Общество предложило за имущественный комплекс предприятия 80,2 млн руб. при стартовой цене 55,3 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего Анатолия Филатова. В лот вошли земельный участок в Липецке площадью 22,5 тыс. кв. м, единый недвижимый комплекс на 9,5 тыс. кв. м с оборудованием. Имущество находится в залоге у банка «Зенит». За имущество помимо победителя торговались еще два участника, их имена не раскрываются.

На торги выставлялись еще два лота — экскаватор 1993 года выпуска (441,9 тыс. руб.) и УАЗ «Патриот» 2013 года выпуска (261,9 тыс. руб.). Торги по ним признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

ОАО «УАЗ-Автотехцентр» было признано банкротом в сентябре 2022 года, поскольку задолжало банку «Зенит» и еще четырем кредиторам (ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», ПАО «Квадра», инспекция ФНС по Правобережному району Липецка, ООО «Спецмаш») 147,1 млн руб.

Мария Старикова